Concert Mozart par les choeurs de Cléry 1 rue du Cloître Cléry-Saint-André, 6 octobre 2023, Cléry-Saint-André.

Cléry-Saint-André,Loiret

Les choeurs de Cléry, cinq solistes et l’Orchestre du Chapitre unissent leurs talents pour interpréter la Grande Messe en ut mineur, les Vêpres solennelles d’un confesseur et le célèbre Ave verum de W.A. MOZART..

Samedi 2023-10-06 à 20:30:00 ; fin : 2023-10-08 . 20 EUR.

1 rue du Cloître

Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire



The Cléry choir, five soloists and the Orchestre du Chapitre combine their talents to perform W.A. MOZART’s Grande Messe en ut mineur, Vêpres solennelles d’un confesseur and the famous Ave verum.

El coro Cléry, cinco solistas y la Orquesta Capitular unen sus talentos para interpretar la Grande Messe en do menor, las Vísperas de un Confesor y el famoso Ave verum de W.A. MOZART.

Die Chöre von Cléry, fünf Solisten und das Orchester des Kapitels vereinen ihre Talente, um die Große Messe in c-Moll, die feierliche Vesper eines Beichtvaters und das berühmte Ave verum von W.A. MOZART zu interpretieren.

