Spectacle de Fin d’Etudes – 35ème Promotion du CNAC 1 Rue du Cirque Châlons-en-Champagne, 29 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Spectacle de fin d’études de la 35ème promotion du Centre National des Arts du Cirque (CNAC).

Mise en scène Sophia PEREZ de la Compagnie Cabas.

Avec la compagnie Cabas qu’elle a créée en 2005, Sophia Perez conçoit des œuvres engageant des corps et des idées, au carrefour du cirque, de la danse et du récit. Dans Desiderata, elle s’emparait ainsi de la question du genre, de la domination masculine, des rapports hommes femmes, dans un spectacle vertigineux, avec six circassien·nes tout juste issu·es du CNAC.

Cette fois-ci, Sophia Perez double la mise et met en lumière les douze jeunes artistes de la 35ème promotion. Sur la piste, un trapèze, un cerceau aérien, du jonglage, des paillettes, de l’accro-danse, une roue Cyr, des couleurs et de la fumée, de fières confidences, du mât chinois, de fragiles équilibres et de la tendresse se déclinent au service d’une vision sensible du monde, comme une bombe libératrice pour nos futurs.

Au milieu de numéros impressionnants se tissent des danses, des étreintes et des récits. Drôles, révolté·es, engagé·es, c’est avec force que ces artistes racontent leur génération.

Les douze interprètes de la 35e promotion du CNAC :

– Thomas BOTTICELLI (France) Trapèze danse

– Sonny CROWDEN (Suisse) Cerceau aérien

– Isaline HUGONNET (France/Suisse) Jonglage

– Carlotta LESAGE (France) Mât chinois

– Yu-Yin LIN (Taïwan) Jonglage

– Faustine MORVAN (France) Acro danse

– Mats OOSTERVELD (Pays-Bas/Suède) Acro danse

– Antonia SALCEDO DE LA O (Chili) Équilibres

– Cassandre SCHOPFER (Suisse) Roue Cyr

– Nina SUGNAUX (Suisse) Plateforme

– Matthis WALCZAK (France) Acrobate au sol

– Anouk WEISZBERG (France) Acro danse.

1 Rue du Cirque Cirque Historique

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Graduation show for the 35th class of the Centre National des Arts du Cirque (CNAC).

Directed by Sophia PEREZ of Compagnie Cabas.

With Compagnie Cabas, which she founded in 2005, Sophia Perez creates works that engage bodies and ideas, at the crossroads of circus, dance and storytelling. In Desiderata, she tackled the question of gender, male domination and male-female relations in a vertiginous show featuring six circus performers fresh from the CNAC.

This time around, Sophia Perez doubles the stakes, spotlighting the twelve young artists from the 35th graduating class. On the ring, trapeze, aerial hoop, juggling, sequins, accro-danse, Cyr wheel, colors and smoke, proud confidences, Chinese mast, fragile balances and tenderness all serve a sensitive vision of the world, like a liberating bomb for our future.

In the midst of impressive acts, dances, embraces and stories are woven. Funny, rebellious, committed, these artists tell the story of their generation.

The twelve performers from the 35th graduating class of the CNAC:

– Thomas BOTTICELLI (France) Trapeze dance

– Sonny CROWDEN (Switzerland) Aerial hoop

– Isaline HUGONNET (France/Switzerland) Juggling

– Carlotta LESAGE (France) Chinese mast

– Yu-Yin LIN (Taiwan) Juggling

– Faustine MORVAN (France) Acro dance

– Mats OOSTERVELD (Netherlands/Sweden) Acro dance

– Antonia SALCEDO DE LA O (Chile) Balancing act

– Cassandre SCHOPFER (Switzerland) Cyr wheel

– Nina SUGNAUX (Switzerland) Platform

– Matthis WALCZAK (France) Floor acrobat

– Anouk WEISZBERG (France) Acro danse

Espectáculo de graduación de la 35ª promoción del Centre National des Arts du Cirque (CNAC).

Dirigido por Sophia PEREZ de la Compagnie Cabas.

Con la Compagnie Cabas, que fundó en 2005, Sophia Pérez crea obras que involucran cuerpos e ideas, en la encrucijada del circo, la danza y la narración. En Desiderata, abordó la cuestión del género, la dominación masculina y las relaciones entre hombres y mujeres en un espectáculo vertiginoso con seis artistas de circo recién salidos del CNAC.

En esta ocasión, Sophia Perez redobla la apuesta y pone en escena a los doce jóvenes artistas de la 35ª promoción. En la pista, un trapecio, un aro aéreo, malabares, lentejuelas, accro-danse, una rueda Cyr, colores y humo, orgullosas confidencias, un mástil chino, frágiles equilibrios y ternura se unen para crear una visión sensible del mundo, como una bomba liberadora para nuestro futuro.

Bailes, abrazos e historias se entretejen en números impresionantes. Divertidos, rebeldes, comprometidos, estos artistas cuentan con fuerza la historia de su generación.

Los doce bailarines de la 35ª promoción del CNAC:

– Thomas BOTTICELLI (Francia) Danza trapecio

– Sonny CROWDEN (Suiza) Aro aéreo

– Isaline HUGONNET (Francia/Suiza) Malabares

– Carlotta LESAGE (Francia) Mástil chino

– Yu-Yin LIN (Taiwán) Malabares

– Faustine MORVAN (Francia) Danza acrobática

– Mats OOSTERVELD (Países Bajos/Suecia) Danza acrobática

– Antonia SALCEDO DE LA O (Chile) Equilibrio

– Cassandre SCHOPFER (Suiza) Rueda Cyr

– Nina SUGNAUX (Suiza) Plataforma

– Matthis WALCZAK (Francia) Acróbata de suelo

– Anouk WEISZBERG (Francia) Acrobacia

Abschlussaufführung der 35. Klasse des Centre National des Arts du Cirque (CNAC).

Inszenierung Sophia PEREZ von der Compagnie Cabas.

Mit ihrer 2005 gegründeten Compagnie Cabas entwirft Sophia Perez Werke, die Körper und Ideen einbeziehen und sich an der Schnittstelle von Zirkus, Tanz und Erzählung bewegen. In Desiderata hat sie mit sechs Zirkuskünstlern, die gerade das CNAC absolviert haben, in einem schwindelerregenden Stück die Frage des Geschlechts, der männlichen Dominanz und der Beziehungen zwischen Männern und Frauen aufgegriffen.

Dieses Mal verdoppelt Sophia Perez den Einsatz und stellt die zwölf jungen Artisten des 35. Jahrgangs ins Rampenlicht. Auf der Manege gibt es ein Trapez, einen Luftring, Jonglage, Glitzer, Accro-Dance, ein Cyr-Rad, Farben und Rauch, stolze Vertraulichkeiten, einen chinesischen Mast, zerbrechliche Gleichgewichte und Zärtlichkeit, die im Dienste einer sensiblen Weltsicht stehen, wie eine befreiende Bombe für unsere Zukunft.

Inmitten der beeindruckenden Darbietungen werden Tänze, Umarmungen und Erzählungen verwoben. Lustig, rebellisch, engagiert – diese Künstler erzählen kraftvoll von ihrer Generation.

Die zwölf Darsteller der 35. Klasse des CNAC:

– Thomas BOTTICELLI (Frankreich) Trapez Tanz

– Sonny CROWDEN (Schweiz) Luftring

– Isaline HUGONNET (Frankreich/Schweiz) Jonglage

– Carlotta LESAGE (Frankreich) Chinesischer Mast

– Yu-Yin LIN (Taiwan) Jonglieren

– Faustine MORVAN (Frankreich) Akro-Tanz

– Mats OOSTERVELD (Niederlande/Schweden) Akro Tanz

– Antonia SALCEDO DE LA O (Chile) Gleichgewichtsübungen

– Cassandre SCHOPFER (Schweiz) Roue Cyr (Rad Cyr)

– Nina SUGNAUX (Schweiz) Plattform

– Matthis WALCZAK (Frankreich) Bodenakrobat/in

– Anouk WEISZBERG (Frankreich) Akro Tanz

