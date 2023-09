Spectacle : Avant la Faillite-Anna Tauber 1 Rue du Cirque Châlons-en-Champagne, 22 septembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Avant la Faillite-Anna Tauber

Suzanne ; Une histoire (du cirque)

Résidence de création du 14 au 22 septembre 2023

« Je raconterai la vie d’artiste de Suzanne, 90 ans, voltigeuse de cirque des années 50, et l’enquête menée pour reconstituer son numéro avec des acrobates d’aujourd’hui. Nous avons reconstitué et filmé une première fois le numéro, à Toulouse en février 2022. Mais j’ai envie de le filmer à nouveau, cette fois-ci dans un lieu qui puisse rendre hommage à l’époque où Suzanne et Roger (mari et porteur) présentaient leur numéro. Vous assisterez à la seconde (et unique) présentation du numéro avec les acrobates : être le public d’aujourd’hui pour un numéro d’hier et le public de demain ».

Anna Tauber

Tout public à partir de 10 ans.

Attention, jauge limitée..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 20:30:00. .

1 Rue du Cirque Cirque Historique

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Avant la Faillite-Anna Tauber

Suzanne ; Une histoire (du cirque)

Creative residency from September 14 to 22, 2023

« I’ll be recounting the life of 90-year-old Suzanne, a circus acrobat from the 1950s, and the investigation she carried out to recreate her act with modern acrobats. We re-enacted and filmed the act for the first time, in Toulouse in February 2022. But I want to film it again, this time in a place that pays tribute to the time when Suzanne and Roger (husband and porter) performed their act. You will witness the second (and only) presentation of the act with the acrobats: being today?s audience for yesterday?s act, and tomorrow?s audience.

Anna Tauber

For audiences aged 10 and over.

Limited capacity.

Avant la Faillite-Anna Tauber

Suzanne ; Une histoire (du cirque)

Residencia creativa del 14 al 22 de septiembre de 2023

« Contaré la vida de Suzanne, una acróbata de circo de 90 años de los años 50, y la investigación que llevó a cabo para recrear su número con acróbatas actuales. Recreamos y filmamos el número por primera vez, en Toulouse, en febrero de 2022. Pero quiero volver a filmarlo, esta vez en un lugar que rinde homenaje a la época en la que Suzanne y Roger (marido y portero) realizaron su número. Serán testigos de la segunda (y única) presentación del acto con los acróbatas: ser el público de hoy para el acto de ayer y el público de mañana.

Anna Tauber

Abierto a todos los públicos a partir de 10 años.

Aforo limitado.

Vor dem Bankrott-Anna Tauber

Suzanne; Eine Geschichte (des Zirkus)

Kreative Residenz vom 14. bis 22. September 2023

« Ich werde das Künstlerleben der 90-jährigen Suzanne erzählen, einer Zirkusakrobatin aus den 50er Jahren, und die Untersuchung, die durchgeführt wurde, um ihre Nummer mit heutigen Akrobaten nachzustellen. Wir haben die Nummer ein erstes Mal im Februar 2022 in Toulouse rekonstruiert und gefilmt. Aber ich möchte sie noch einmal filmen, diesmal an einem Ort, der die Zeit würdigt, in der Suzanne und Roger (Ehemann und Träger) ihre Nummer vorführten. Sie werden der zweiten (und einzigen) Vorführung der Nummer mit den Akrobaten beiwohnen: das Publikum von heute für eine Nummer von gestern und das Publikum von morgen sein ».

Anna Tauber

Für alle Zuschauer ab 10 Jahren.

Achtung, begrenzte Zuschauerzahl.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne