FÊTE DU COURT MÉTRAGE 1 rue du Chaudron, 20 mars 2023, Pornic.

Avant la projection des films, les spectateurs pourront découvrir des très courts métrages (c’est gratuit bien entendu).

2023-03-20 à ; fin : 2023-03-20 18:00:00. .

1 rue du Chaudron Cinétoiles de Retz

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Before the screening of the films, the spectators will be able to discover very short films (it is free of course).

Antes de la proyección de las películas, el público podrá descubrir cortometrajes (gratuitos, por supuesto).

Bevor die Filme gezeigt werden, können die Zuschauer sehr kurze Filme entdecken (natürlich kostenlos).

Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire