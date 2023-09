LE CHATEAU DE THILLOMBOIS FETE SAINT-NICOLAS 1 Rue du Château Thillombois, 18 novembre 2023, Thillombois.

Thillombois,Meuse

ouverture du domaine

visite du château : ses salons entièrement décorés,

rencontre avec saint Nicolas dans sa maison,

sous chapiteaux chauffés : ateliers cirque et maquillage, coloriages, jeux, boutique, espace gourmand

grand feu d'artifice éblouissant.

Un sentier de lanternes bordé de multiples cadeaux aux reflets bleus et argentés, des animaux polaires au pied des sapins illuminés, des chapiteaux richement décorés et des ambiances sonores vous plongeront dès votre arrivée dans l’univers magique de la Saint-Nicolas.

FÉERIE POLAIRE:

Le château dévoilera ses salons aux somptueuses décorations déclinées autour de la féerie polaire. À chaque pièce, un agencement différent : décor de trappeur, chambre de la princesse des glaces, surprenante banquise peuplée de ses animaux polaires, salon des ours gourmands, table de banquet givrée sublimée par son décor argenté, des cadeaux par centaines et plein d’autres surprises étincelantes…

DES LEGO PAR MILLIERS… Tentative de record du monde du plus grand diorama Lego de fête foraine

La plus grande fête foraine en LEGO de France s’installera au premier étage du château ! Des milliers d’autres LEGO se dévoileront, sur 36m2 d’exposition, dans différents univers pour le plaisir des petits comme des grand

FESTIF

Et comme la Saint-Nicolas est d’abord la fête des enfants, tout un programme festif leur sera spécialement réservé :

ateliers créatifs et de coloriages,

jeux anciens et jeux surdimensionnés,

Dans la cour illuminée et sous chapiteaux chauffés, vous accueilleront une boutique aux multiples cadeaux à offrir ou à s’offrir et un espace gourmand pour déguster chocolats, gaufres, pain d’épices, marrons, vin chaud…

L’INSTANT MAGIQUE…

Dans la cour du château, dans sa maison décorée, les enfants pourront rencontrer en privé saint Nicolas. Un instant magique tant attendu et des photos inoubliables !

LES ANIMATIONS EXTÉRIEURES… FRISSON GARANTI

Des chants gospel de la chorale «Gospel Blues Soul », composée de 4 chanteurs professionnels, aux voix impressionnantes, accompagnés par un talentueux pianiste. De l’émotion, de l’énergie communicative dans un gospel rythmé et joyeux !

Des manchots, des esquimaux, des chouettes de neige naîtront des blocs de glace sculptés par l’artiste de renom international Henry-Patrick Stein. Présent à chaque date, il créera en direct des sculptures monumentales et partagera son art.

Des musiques de fêtes issues d’un orgue de barbarie résonneront dans la cour du château

LE MARIAGE DES FEUX !

Le point d’orgue de cet événement sera le nouveau spectacle pyrotechnique qui se mariera, pour la première fois dans l’Est de la France, avec la compagnie des Arts de feu, « SuperCho ».

Leur prestation époustouflante « Etincelles » se déclinera en une cascade de tableaux rythmés entre flammes, braises, pyrotechnie et incandescences. Se mélangeront puis s’enchaineront les tableaux spectaculaires du nouveau feu d’artifice créé par Connaissance de la Meuse.. Tout public

Samedi 2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

1 Rue du Château Château de Thillombois

Thillombois 55260 Meuse Grand Est



domain opening

visit the château and its fully decorated salons,

meeting with St Nicholas in his house,

under heated marquees: circus and make-up workshops, coloring, games, boutique, gourmet area

dazzling fireworks display.

A lantern trail lined with blue and silver gifts, polar animals at the foot of illuminated fir trees, richly decorated marquees and sound effects will immerse you in the magical world of Saint Nicholas from the moment you arrive.

POLAR ENCHANTMENT:

The château will unveil its sumptuously decorated salons, with a polar fairytale theme. Each room has a different layout: a trapper’s décor, an ice princess’s bedroom, a surprising ice floe populated by polar animals, a gourmet bear lounge, a frosted banquet table sublimated by its silver décor, gifts by the hundreds and plenty of other sparkling surprises?

LEGOS BY THE THOUSANDS? World record attempt for the largest funfair Lego diorama

France?s biggest LEGO funfair will be set up on the second floor of the château! Thousands of other LEGOs will be on show, in 36m2 of exhibition space, in different universes for the enjoyment of young and old alike

FESTIVE

And as St. Nicholas Day is first and foremost a children?s day, a whole festive program will be specially reserved for them:

creative and coloring workshops,

and oversized games,

In the illuminated courtyard, under heated marquees, you’ll find a gift store offering a wide range of gifts, and a gourmet area where you can sample chocolates, waffles, gingerbread, chestnuts, mulled wine?

THE MAGIC MOMENT?

In the courtyard of the château, in his decorated house, children can meet Saint Nicolas in private. A long-awaited moment of magic and unforgettable photos!

OUTDOOR ENTERTAINMENT? GUARANTEED THRILLS

Gospel singing by the « Gospel Blues Soul » choir, made up of 4 professional singers with impressive voices, accompanied by a talented pianist. Emotion and communicative energy in a rhythmic and joyful gospel!

Penguins, Eskimos and snow owls will emerge from the blocks of ice sculpted by internationally renowned artist Henry-Patrick Stein. Present on each date, he will create live monumental sculptures and share his art.

Festive music from a barrel organ will resonate in the château courtyard

THE MARRIAGE OF FIRE!

The highlight of the event will be a new fireworks show, the first of its kind in Eastern France, featuring the « SuperCho » fire arts company.

Their breathtaking « Etincelles » show will feature a cascade of rhythmic tableaux of flames, embers, pyrotechnics and incandescence. The spectacular fireworks display, created by Connaissance de la Meuse, will mix and mingle.

apertura del dominio

visite el castillo y sus salas totalmente decoradas,

conozca a San Nicolás en su casa,

bajo carpas climatizadas: talleres de circo y maquillaje, colorear, juegos, tienda, espacio gastronómico

deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales.

Un rastro de linternas con regalos en tonos azules y plateados, animales polares al pie de árboles de Navidad iluminados, carpas ricamente decoradas y paisajes sonoros le sumergirán en el mágico mundo de San Nicolás desde el primer momento.

CUENTO DE HADAS POLAR:

El castillo desvelará sus habitaciones suntuosamente decoradas, con un tema de cuento polar. Cada habitación tendrá una disposición diferente: un decorado de trampero, el dormitorio de la princesa de hielo, un sorprendente témpano de hielo poblado de animales polares, el salón de un oso gourmet, una mesa de banquete escarchada con un decorado plateado, cientos de regalos y muchas otras chispeantes sorpresas..

¿MILES DE LEGOS? Intento de récord mundial del mayor diorama de Lego de un parque de atracciones

El mayor parque de atracciones de LEGO de Francia tendrá lugar en la primera planta del castillo En 36 m2 de exposición se expondrán miles de LEGO en mundos diferentes para el disfrute de grandes y pequeños

FESTIVAL

Y como el día de San Nicolás es ante todo una celebración para los niños, habrá todo un programa de festejos especialmente para ellos:

talleres creativos y para colorear

y juegos de gran tamaño,

En el patio iluminado y bajo carpas climatizadas, habrá una tienda de regalos que ofrecerá una amplia gama de artículos, y una zona gourmet donde podrá degustar chocolates, gofres, pan de especias, castañas, vino caliente y mucho más

¿UN MOMENTO MÁGICO?

En el patio del castillo, en su casa decorada, los niños pueden conocer a San Nicolás en privado. Un momento mágico e inolvidable

¿ENTRETENIMIENTO AL AIRE LIBRE? EMOCIONES GARANTIZADAS

Canto gospel a cargo del coro « Gospel Blues Soul », compuesto por 4 cantantes profesionales de voces impresionantes, acompañados por un pianista de talento. ¡Emoción y energía contagiosa en un gospel rítmico y alegre!

Pingüinos, esquimales y búhos nivales surgirán de los bloques de hielo esculpidos por el artista de fama internacional Henry-Patrick Stein. Estará presente en cada cita, creando esculturas monumentales en directo y compartiendo su arte.

La música festiva de un organillo resonará en el patio del castillo

EL MATRIMONIO DEL FUEGO

El punto culminante de este evento será el nuevo espectáculo de fuegos artificiales, que se pondrá en escena por primera vez en el este de Francia, en asociación con la compañía de artes del fuego « SuperCho ».

Su impresionante espectáculo « Etincelles » presentará una cascada de cuadros salpicados de llamas, brasas, pirotecnia e incandescencia. En el nuevo espectáculo de fuegos artificiales creado por Connaissance de la Meuse se mezclarán y combinarán las espectaculares exhibiciones.

Eröffnung der Domain

Besichtigung des Schlosses: seine vollständig dekorierten Salons,

begegnung mit St. Nikolaus in seinem Haus,

in beheizten Zelten: Zirkus- und Schminkworkshops, Malaktionen, Spiele, Boutique, Gourmetbereich

Großes Feuerwerk.

Ein Laternenpfad mit vielen blau und silbern schimmernden Geschenken, Polartiere am Fuße der beleuchteten Tannenbäume, reich geschmückte Zelte und stimmungsvolle Klänge versetzen Sie schon bei Ihrer Ankunft in die magische Welt des Nikolaustages.

DIE POLARLICHTER:

Das Schloss enthüllt seine prächtig dekorierten Salons, die sich um das Thema Polarmärchen drehen. Jeder Raum ist anders gestaltet: Trapperdekor, das Zimmer der Eisprinzessin, eine überraschende Eisscholle mit Polartieren, der Salon der Schlemmerbären, ein frostiger Banketttisch mit silbernem Dekor, hunderte von Geschenken und viele andere glitzernde Überraschungen

TAUSENDE VON LEGOSTEINEN? Weltrekordversuch für das größte Lego-Diorama auf dem Jahrmarkt

Der größte LEGO-Jahrmarkt Frankreichs wird im ersten Stock des Schlosses aufgebaut! Auf einer Ausstellungsfläche von 36 m2 werden Tausende von LEGO-Steinen in verschiedenen Welten ausgestellt, um Groß und Klein zu begeistern

FESTIVAL

Und da der Nikolaustag in erster Linie ein Fest für Kinder ist, wird ein ganzes Festprogramm speziell für sie organisiert:

kreativ- und Malworkshops,

alte Spiele und überdimensionale Spiele,

Im beleuchteten Hof und in den beheizten Zelten finden Sie eine Boutique mit zahlreichen Geschenken, die Sie verschenken oder sich selbst schenken können, und einen Schlemmerbereich, in dem Sie Schokolade, Waffeln, Lebkuchen, Kastanien, Glühwein usw. probieren können

DER MAGISCHE MOMENT?

Im Hof des Schlosses, in seinem geschmückten Haus, können die Kinder den Heiligen Nikolaus unter vier Augen treffen. Ein magischer Moment, auf den alle gewartet haben, und unvergessliche Fotos!

DIE ANIMATIONEN IM FREIEN? NERVENKITZEL GARANTIERT

Gospelgesänge des Chors « Gospel Blues Soul », der aus vier professionellen Sängern mit beeindruckenden Stimmen besteht und von einem talentierten Pianisten begleitet wird. Emotionen, ansteckende Energie in einem rhythmischen und fröhlichen Gospel!

Pinguine, Eskimos und Schneeeulen werden aus den Eisblöcken geboren, die von dem international bekannten Künstler Henry-Patrick Stein geformt wurden. Er wird bei jedem Termin anwesend sein und live monumentale Skulpturen erschaffen und seine Kunst mit anderen teilen.

Festliche Musik aus einer Drehorgel wird im Schlosshof erklingen

DIE HOCHZEIT DER FEUER!

Der Höhepunkt dieses Ereignisses wird die neue pyrotechnische Show sein, die zum ersten Mal in Ostfrankreich mit dem Ensemble der Feuerkünste, « SuperCho », vermählt wird.

Ihre atemberaubende Darbietung « Etincelles » besteht aus einer Kaskade von Bildern, die im Rhythmus von Flammen, Glut, Pyrotechnik und Glühen ablaufen. Die spektakulären Bilder des neuen Feuerwerks, das von Connaissance de la Meuse kreiert wurde, werden sich vermischen und aneinanderreihen.

