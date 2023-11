Rando blanche 1 Rue du Château Senonches, 13 janvier 2024, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Chaque année, l’office de tourisme des forêts du Perche organise sa rando blanche en partenariat avec les sabots senonchois. Possibilité de choisir une boucle au choix 10km ou 15 km. RDV à 18h au château de Senonches, départ à 18h30. Sandwichs et boissons offertes. retour vers 22h. Sur réservation.

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . 6 EUR.

1 Rue du Château

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Every year, the Forêts du Perche tourist office organizes its rando blanche in partnership with the sabots senonchois. Choose a 10km or 15km loop. RDV at 6pm at the Château de Senonches, departure at 6:30pm. Sandwiches and drinks provided. Return around 10pm. On reservation

Cada año, la oficina de turismo de Forêts du Perche organiza su rando blanche en colaboración con Les Sabots Senonchois. Puede elegir entre un circuito de 10 km o de 15 km. Punto de encuentro a las 18:00 en el castillo de Senonches, salida a las 18:30. Se servirán bocadillos y bebidas. Regreso hacia las 22:00 h. Sólo con reserva

Jedes Jahr organisiert das Office de tourisme des forêts du Perche in Zusammenarbeit mit den sabots senonchois seine rando blanche. Es besteht die Möglichkeit, eine Schleife nach Wahl zu wählen 10 km oder 15 km. RDV um 18 Uhr am Schloss von Senonches, Abfahrt um 18.30 Uhr. Sandwiches und Getränke werden angeboten. Rückkehr gegen 22 Uhr. Auf Reservierung

