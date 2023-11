La semaine de l’arbre 1 Rue du Château Senonches, 20 novembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Pour la semaine de l’arbre, le château de Senonches vous propose diverses animations , sortie champignon, rando forêt, conférence et dédicace du livre « Penser forêt », visites guidées et libres du musée, expo de photos des Amis de la forêt. Sur réservation. Renseignements à venir..

2023-11-20 fin : 2023-11-26 . EUR.

1 Rue du Château

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



For Tree Week, the Château de Senonches is offering a variety of events, including a mushroom outing, a forest hike, a lecture and book signing for « Penser forêt », guided and self-guided tours of the museum, and a photo exhibition by the Friends of the Forest. Reservations required. Information to follow.

Con motivo de la Semana del Árbol, el Château de Senonches propone una serie de actividades: salida a buscar setas, paseo por el bosque, conferencia y firma del libro « Penser forêt », visitas guiadas y autoguiadas al museo y exposición fotográfica de los Amigos del Bosque. Reserva obligatoria. Más información.

Anlässlich der Woche des Baumes bietet das Schloss Senonches verschiedene Veranstaltungen an: Pilzwanderung, Waldwanderung, Konferenz und Signierstunde des Buches « Penser forêt » (Wald denken), geführte und freie Besichtigungen des Museums, Fotoausstellung der Waldfreunde. Eine Reservierung ist erforderlich. Weitere Informationen folgen.

