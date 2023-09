Anim’ tes vacances – Le chaudron de la sorcière 1 Rue du Château Senonches, 25 octobre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Animaux, végétaux, champignons… depuis des millénaires la Nature est une source inépuisable de remèdes, transmis de générations en générations de magiciens, de chamanes, de sorciers…Tu devras relever des défis, aider la sorcière à réunir les ingrédients pour sa potion magique . Goûter inclus.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. 5 EUR.

1 Rue du Château

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Animals, plants, mushrooms… for thousands of years, Nature has been an inexhaustible source of remedies, handed down from generation to generation of magicians, shamans, sorcerers… You’ll have to rise to the challenge and help the witch gather the ingredients for her magic potion. Snack included

Animales, plantas, setas… durante miles de años la Naturaleza ha sido una fuente inagotable de remedios, transmitidos de generación en generación de magos, chamanes y hechiceros… Tendrás que superar el reto y ayudar a la bruja a reunir los ingredientes para su poción mágica. Merienda incluida

Tiere, Pflanzen, Pilze… seit Jahrtausenden ist die Natur eine unerschöpfliche Quelle von Heilmitteln, die von Generation zu Generation von Zauberern, Schamanen und Hexen weitergegeben werden… Du musst dich Herausforderungen stellen und der Hexe helfen, die Zutaten für ihren Zaubertrank zu sammeln. Kostprobe inklusive

