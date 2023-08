Conférence sur la maladie d’alzheimer 1 Rue du Château Senonches, 23 septembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Cette conférence sera animée par Mr Michel Barrier et le docteur Georget, elle portera sur la maladie en général et les structures spécialisées. Seront présents France Alzheimer en collaboration avec la résidence Perrier et la mairie de Senonches. Suivi d’un pot de l’amitié..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 17:00:00. EUR.

1 Rue du Château

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The conference will be led by Mr Michel Barrier and Dr Georget, and will focus on the disease in general and specialized structures. France Alzheimer will be present, in collaboration with the Perrier residence and Senonches town hall. Followed by a welcome drink.

Esta conferencia estará dirigida por el Sr. Michel Barrier y el Dr. Georget, y se centrará en la enfermedad en general y en las estructuras especializadas. France Alzheimer estará presente, en colaboración con la residencia Perrier y el ayuntamiento de Senonches. A continuación, habrá un aperitivo amistoso.

Diese Konferenz wird von Herrn Michel Barrier und Herrn Dr. Georget geleitet und befasst sich mit der Krankheit im Allgemeinen und den spezialisierten Strukturen. Anwesend sind France Alzheimer in Zusammenarbeit mit der Residenz Perrier und dem Bürgermeisteramt von Senonches. Anschließend findet ein Umtrunk statt.

