Journées Européennes du Patrimoine – Concerts – atelier découverte piano-forte et violoncelle 1 Rue du Château Senonches, 16 septembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Concert de piano-forte « Fantaisies » le samedi. Le dimanche atelier découverte du piano- forte et violoncelle à destination des familles. Concert fin de journée..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:30:00. EUR.

1 Rue du Château

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Fantaisies » pianoforte concert on Saturday. Sunday: pianoforte and cello discovery workshop for families. Concert at the end of the day.

Concierto de pianoforte « Fantaisies » el sábado. Taller de descubrimiento del piano y el violonchelo para familias el domingo. Concierto al final de la jornada.

Hammerklavierkonzert « Fantaisies » am Samstag. Am Sonntag Workshop zur Entdeckung des Fortepianos und des Cellos für Familien. Konzert am Ende des Tages.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT DU PERCHE