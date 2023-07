Journées européennes du patrimoine – Visite guidée de la ruche pédagogique 1 Rue du Château Senonches, 16 septembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Partez pour une visite guidée de la ruche pédagogique. C’est une approche ludique autour de l’abeille dédiée à la sensibilisation et à la protection des abeilles et de l’environnement. Tout public..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:30:00. EUR.

1 Rue du Château

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Take a guided tour of the educational beehive. It’s a playful approach to beekeeping, dedicated to raising awareness and protecting bees and the environment. Open to all.

Haga una visita guiada a la colmena educativa. Es una forma divertida de aprender sobre las abejas y protegerlas a ellas y al medio ambiente. Abierto al público en general.

Machen Sie sich auf zu einer geführten Tour durch den Lehrbienenstock. Es handelt sich um einen spielerischen Ansatz rund um die Biene, der der Sensibilisierung und dem Schutz der Bienen und der Umwelt gewidmet ist. Für alle Altersgruppen.

