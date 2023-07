Journées européennes du patrimoine – Visite guidée de la ville de Senonches 1 Rue du Château Senonches, 16 septembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Visite guidée avec Odile qui vous fera découvrir pendant 1h le charme tranquille de la ville de Senonches. Son important patrimoine historique avec l’église Notre-Dame en pierre de grison, son château/musée et bien d’autres découvertes aussi côté nature où la forêt est omniprésente..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:00:00.

1 Rue du Château

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Guided tour with Odile, who will take you on a 1-hour discovery of the quiet charm of the town of Senonches. The town has a rich historical heritage, with the church of Notre-Dame in Grison stone, a castle/museum, and much more to discover on the natural side, where the forest is omnipresent.

Visita guiada con Odile, que le hará descubrir durante 1 hora el tranquilo encanto de la ciudad de Senonches. La localidad cuenta con un rico patrimonio histórico, con la iglesia de Notre-Dame en piedra de Grison, un castillo y un museo, y mucho más por descubrir en el entorno natural, donde el bosque es omnipresente.

Geführte Tour mit Odile, die Sie eine Stunde lang den ruhigen Charme der Stadt Senonches entdecken lässt. Ihr bedeutendes historisches Erbe mit der Kirche Notre-Dame aus Grisonstein, ihr Schloss/Museum und viele andere Entdeckungen auch auf der Naturseite, wo der Wald allgegenwärtig ist.

