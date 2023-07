Journées européennes du patrimoine -Château-musée de Senonches 1 Rue du Château Senonches, 16 septembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Plusieurs animations au sein du château-musée avec des api-hour, des lectures vagabondes avec Philippe Lipchitz de sub-theâtre, des visites libres et guidées, concert et autres expositions..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:30:00. .

1 Rue du Château

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Several events in the château-museum, including api-hour, readings with Philippe Lipchitz from sub-theâtre, guided and self-guided tours, concerts and other exhibitions.

En el castillo-museo hay mucho que hacer: api-horas, lecturas a pie con Philippe Lipchitz, del subteatro, visitas guiadas y autoguiadas, conciertos y otras exposiciones.

Mehrere Veranstaltungen innerhalb des Schlossmuseums mit Api-Hour, vagabundierenden Lesungen mit Philippe Lipchitz von sub-theâtre, freien und geführten Besichtigungen, Konzert und anderen Ausstellungen.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT DU PERCHE