Exposition de peinture- une artiste deux univers par Nadiejda Mouly 1 Rue du Château Senonches, 8 juillet 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

L’exposition présente une quarantaine d’œuvres de l’artiste Nadiejda Mouly. Elle exprime ses émotions et sa philosophie de vie à travers son art. Ses toiles explorent des thématiques traditionnelles : portraits, fleurs et scènes de vie, sculptures imaginaires et féériques.

2023-07-08 fin : 2023-11-05 12:30:00. EUR.

1 Rue du Château

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The exhibition features some forty works by artist Nadiejda Mouly. She expresses her emotions and philosophy of life through her art. Her canvases explore traditional themes: portraits, flowers and scenes of life, imaginary and fairy-tale sculptures

La exposición presenta unas cuarenta obras de la artista Nadiejda Mouly. A través de su arte, expresa sus emociones y su filosofía de la vida. Sus cuadros exploran temas tradicionales: retratos, flores y escenas de la vida, esculturas imaginarias y de cuentos de hadas, etc

Die Ausstellung zeigt rund 40 Werke der Künstlerin Nadiejda Mouly. Sie drückt ihre Gefühle und ihre Lebensphilosophie durch ihre Kunst aus. Ihre Gemälde erforschen traditionelle Themen: Porträts, Blumen und Lebensszenen, imaginäre und märchenhafte Skulpturen

