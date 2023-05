La Fête de la musique à la Maison du Gouverneur 1 Rue du Chateau, 21 juin 2023, Najac.

Najac,Aveyron

Concert du groupe Cathon-Cataix et la chorale Le Labo.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . EUR.

1 Rue du Chateau

Najac 12270 Aveyron Occitanie



Concert by the Cathon-Cataix group and the Le Labo choir

Concierto del grupo Cathon-Cataix y del coro Le Labo

Konzert der Gruppe Cathon-Cataix und des Chors Le Labo

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Villefranche-Najac