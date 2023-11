LE NOËL BON-VIVANT DU CHÂTEAU DE LUC 1 rue du château Luc-sur-Orbieu, 2 décembre 2023, Luc-sur-Orbieu.

Luc-sur-Orbieu,Aude

Le rendez-vous du bon vivant; arts de la table, produits gourmets, que du producteur local et circuit court, bon pour le goût, la planète et le porte feuille !

Hâte de vous retrouver le 1er samedi de décembre pour la 12ème édition de notre Marché de Noël du Bon Vivant: a vis aux gourmands, cette année on mise tout sur la bonne chère et les arts de la table.

Impressionnez vos convives le soir de Noël avec notre sélection de produits 100% locaux ; champignons, fromages, truffes, charcuteries, huîtres, foies gras….

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

1 rue du château

Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie



The meeting place for bon vivants; tableware, gourmet products, only local producers and short circuits, good for the taste, the planet and the wallet!

We look forward to seeing you on the 1st Saturday of December for the 12th edition of our Marché de Noël du Bon Vivant: a vis aux gourmands, this year we’re focusing on fine food and tableware.

Impress your guests on Christmas Eve with our selection of 100% local products: mushrooms, cheeses, truffles, charcuterie, oysters, foies gras…

Es el lugar ideal para todos aquellos que disfrutan con la buena comida y bebida: vajilla, productos gourmet, sólo productores locales y canales de distribución cortos… ¡buenos para el paladar, el planeta y el bolsillo!

Le esperamos el primer sábado de diciembre en la 12ª edición de nuestro Marché de Noël du Bon Vivant, que este año se centrará en la buena mesa y la gastronomía.

Impresione a sus invitados en Nochebuena con nuestra selección de productos 100% locales: setas, quesos, trufas, charcutería, ostras, foie gras…

Der Treffpunkt für alle, die gerne leben; Tischkultur, Gourmetprodukte, nur lokale Produzenten und kurze Wege, gut für den Geschmack, den Planeten und das Portemonnaie!

Wir freuen uns darauf, Sie am ersten Samstag im Dezember zur 12. Ausgabe unseres Weihnachtsmarktes Bon Vivant begrüßen zu dürfen. Dieses Jahr dreht sich alles um gutes Essen und Tischkultur.

Beeindrucken Sie Ihre Gäste am Weihnachtsabend mit unserer Auswahl an 100% lokalen Produkten: Pilze, Käse, Trüffel, Wurstwaren, Austern, Gänseleberpastete…

