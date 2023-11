FÉÉRIES DE NOËL 1 rue du château Le Puy-Notre-Dame, 2 décembre 2023, Le Puy-Notre-Dame.

Le Puy-Notre-Dame,Maine-et-Loire

Le domaine du Clos Saint-Maur a le plaisir de vous convier à son évènement « fééries de Noël » dans ses caves de tuffeau !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 23:00:00. .

1 rue du château Sanziers

Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Clos Saint-Maur estate is pleased to invite you to its « enchanting Christmas » event in its tuffeau cellars!

El dominio de Clos Saint-Maur tiene el placer de invitarle a su « Fiesta de Navidad » en sus bodegas de piedra toba

Die Domaine du Clos Saint-Maur freut sich, Sie zu ihrer Veranstaltung « fééries de Noël » in ihren Tuffsteinkellern einzuladen!

