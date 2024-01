Vente de de tableaux personnels sous le marteaux d’un commissaire-priseur 1 Rue du Château Gerberoy, vendredi 12 janvier 2024.

Gerberoy Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 10:00:00

fin : 2024-01-14 19:00:00

Mes peintures, à l’huile, au pastel, au lavis et à la mine de plomb, environ 80 œuvres seront exposés en mon atelier et domicile au 2 rue du Château à Gerberoy le vendredi 12, samedi 13 et dimanche matin 14/01/2024.

Mon grand père maternelle Emile Roy (1876-1974) artiste peintre des Sables D’Olonne et de Fontainebleau, exposera 90 œuvres en peinture à l’huile.

Une vente aux enchères volontaire et privée ce fera le dimanche 14/01/2024 sous le marteau de Maître Anguerran Delepinne-sibille de 14h30 à 19h.

0 .

1 Rue du Château

Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-04 par SIM Hauts-de-France – Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées