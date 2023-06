Balades contées « Des pommes et du cidre » 1 rue du château Flamanville, 29 juillet 2023, Flamanville.

Cet été, la bibliothèque municipale propose dans le parc du château de Flamanville des balades contées animées par les conteuses de l’association Antirouille : samedi 29 juillet (thème des pommes et du cidre), samedi 26 août (le ciel et les étoiles), samedi 16 septembre (les oiseaux).

Départ de chaque balade à 15h à l’entrée principale du parc du château.

Animations accessibles à tous dès 7 ans, les jeunes enfants devant être accompagnés d’un parent. Participation libre sans inscription..

2023-07-29 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-29 16:30:00. .

1 rue du château

Flamanville 50340 Manche Normandie



This summer, the municipal library is offering storytelling walks in the grounds of Flamanville château, led by storytellers from the Antirouille association: Saturday July 29 (on the theme of apples and cider), Saturday August 26 (the sky and the stars), Saturday September 16 (birds).

Each tour departs at 3pm from the main entrance to the château grounds.

Open to all aged 7 and over, young children must be accompanied by a parent. Participation free, no registration required.

Este verano, la biblioteca municipal propone paseos cuentacuentos en el recinto del castillo de Flamanville, animados por cuentacuentos de la asociación Antirouille: sábado 29 de julio (sobre el tema de las manzanas y la sidra), sábado 26 de agosto (el cielo y las estrellas), sábado 16 de septiembre (los pájaros).

Cada visita saldrá a las 15:00 h de la entrada principal del castillo.

Abierto a todos a partir de 7 años, los niños pequeños deberán ir acompañados de uno de sus padres. La participación es gratuita, no es necesario inscribirse.

Diesen Sommer bietet die Stadtbibliothek im Park des Schlosses von Flamanville Märchenwanderungen an, die von den Erzählerinnen des Vereins Antirouille geleitet werden: Samstag, 29. Juli (Thema Äpfel und Apfelwein), Samstag, 26. August (Himmel und Sterne), Samstag, 16. September (Vögel).

Start jeder Wanderung um 15 Uhr am Haupteingang des Schlossparks.

Die Veranstaltungen sind für alle ab 7 Jahren zugänglich, wobei kleine Kinder von einem Elternteil begleitet werden müssen. Freie Teilnahme ohne Anmeldung.

