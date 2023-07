Exposition Si belle la terre 1 rue du Château Ferrette, 6 juillet 2023, Ferrette.

Ferrette,Haut-Rhin

Photographies d’Hélène Auroy avec les textes d’Elena Lasida, professeur à l’institut catholique de Paris. Une invitation à contemplation et à la méditation..

2023-07-06 fin : 2023-08-27 18:00:00. 0 EUR.

1 rue du Château

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est



Photographs by Hélène Auroy with texts by Elena Lasida, professor at the Institut Catholique de Paris. An invitation to contemplation and meditation.

Fotografías de Hélène Auroy con textos de Elena Lasida, profesora del Instituto Católico de París. Una invitación a la contemplación y la meditación.

Fotografien von Hélène Auroy mit Texten von Elena Lasida, Professorin am Institut Catholique de Paris. Eine Einladung zur Kontemplation und Meditation.

