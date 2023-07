Contal Farmer 1, Rue du Château Banogne-Recouvrance, 12 juillet 2023, Banogne-Recouvrance.

Banogne-Recouvrance,Ardennes

Farines bio : blé, seigle, grand épeautre non hybridé, blé dur. Huile de caméline bio, huile de colza bio et lentilles vertes bio..

1, Rue du Château

Banogne-Recouvrance 08220 Ardennes Grand Est



Organic flours: wheat, rye, non-hybrid spelt, durum wheat. Organic camelina oil, organic rapeseed oil and organic green lentils.

Harinas ecológicas: trigo, centeno, espelta no híbrida, trigo duro. Aceite de camelina ecológico, aceite de colza ecológico y lentejas verdes ecológicas.

Bio-Mehl: Weizen, Roggen, nicht hybridisierter Dinkel, Hartweizen. Bio-Camelinaöl, Bio-Rapsöl und grüne Bio-Linsen.

