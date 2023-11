Exposition et vente d’artisanat himalayen 1 rue du Chapitre Wissembourg, 8 décembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Cette exposition permettra aux visiteurs de découvrir une grande diversité d’articles originaux fabriqués par des artisans tibétains et népalais..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

1 rue du Chapitre

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



This exhibition will allow visitors to discover a wide variety of original items made by Tibetan and Nepalese craftsmen.

Esta exposición permitirá a los visitantes descubrir una gran variedad de artículos originales realizados por artesanos tibetanos y nepaleses.

Die Ausstellung bietet den Besuchern die Möglichkeit, eine große Vielfalt an Originalartikeln zu entdecken, die von tibetischen und nepalesischen Kunsthandwerkern hergestellt wurden.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte