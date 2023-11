JEUX – DESSINEZ NOËL, C’EST GAGNÉ 1 Rue du Chanoine Wagner Etting, 6 décembre 2023, Etting.

Etting,Moselle

Viens tester tes talents d’artiste en participant à un “dessinez, c’est gagné” sur le thème de Noël, et partager un goûter.

Enfants 5-11 ans.. Enfants

Mercredi 2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 17:00:00. 0 EUR.

1 Rue du Chanoine Wagner

Etting 57412 Moselle Grand Est



Come and test your artistic talents by taking part in a Christmas-themed ?draw, win? competition, and share a snack.

Ages 5-11.

Ven a poner a prueba tus dotes artísticas participando en un concurso « Dibuja y gana » de temática navideña, y comparte un tentempié.

Niños de 5 a 11 años.

Teste dein künstlerisches Talent, indem du an einem « Zeichne, dann gewinnst du » zum Thema Weihnachten teilnimmst und einen Snack zu dir nimmst.

Kinder von 5-11 Jahren.

