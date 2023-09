PROJECTION FILM : CÔTE D’IVOIRE, TOXIQUE AFRIQUE – FESTIVAL ALIMENTERRE 1 Rue du Chanoine Monflier Bar-le-Duc, 27 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Film de Guillaume Collanges et Sébastien DAYCARD-HEID/ ARTE , la BONNE PROD de 2022.

La projection sera suivie d’un débat.

Dans un pays dont l’économie repose fortement sur l’exploitation du cacao et où les normes sanitaires sont difficiles à respecter, comment peut-on continuer à produire? Le documentaire nous plonge au coeur du quotidien des agriculteurs qui doivent vivre de l’utilisation massive de pesticides. On y découvre également que des alternatives existent et méritent d’êtres soutenues.

Tout public

Film by Guillaume Collanges and Sébastien DAYCARD-HEID/ ARTE , la BONNE PROD de 2022.

The screening will be followed by a discussion.

In a country whose economy relies heavily on cocoa production, and where health standards are difficult to meet, how can we continue to produce? The documentary plunges us into the daily lives of farmers who have to make a living from the massive use of pesticides. We also discover that alternatives exist and deserve to be supported.

Free admission.

Película de Guillaume Collanges y Sébastien DAYCARD-HEID/ ARTE , la BONNE PROD de 2022.

La proyección irá seguida de un debate.

En un país cuya economía depende en gran medida de la producción de cacao y donde las normas sanitarias son difíciles de cumplir, ¿cómo seguir produciendo? El documental nos lleva al corazón de la vida cotidiana de los agricultores que tienen que vivir del uso masivo de pesticidas. También descubrimos que existen alternativas y que merecen ser apoyadas.

La entrada es gratuita.

Film von Guillaume Collanges und Sébastien DAYCARD-HEID/ ARTE , die GUTE PROD von 2022.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion statt.

Wie kann man in einem Land, dessen Wirtschaft stark vom Kakaoanbau abhängt und in dem die Gesundheitsstandards schwer einzuhalten sind, weiterhin produzieren? Der Dokumentarfilm gibt einen Einblick in den Alltag der Landwirte, die vom massiven Einsatz von Pestiziden leben müssen. Der Film zeigt auch, dass es Alternativen gibt, die es verdienen, unterstützt zu werden.

Eintritt frei.

