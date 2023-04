CAFÉ DES PARENTS – APÉRITIF DINATOIRE 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier, 22 juin 2023, Bar-le-Duc.

Les référentes familles des centres socioculturels de Bar le Duc vous invitent à un apéritif où discussions et moments conviviaux sont proposés pour se retrouver entre parents, grands-parents, oncles, tantes,…

Gratuit.. Adultes

Jeudi 2023-06-22 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-22 19:00:00. 0 EUR.

1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Centre Socioculturel de la Libération

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The family advisors of the socio-cultural centers of Bar le Duc invite you to an aperitif where discussions and convivial moments are proposed to meet between parents, grandparents, uncles, aunts,?

Free of charge.

Los consejeros familiares de los centros sociales y culturales del Bar le Duc le invitan a un aperitivo en el que se proponen debates y momentos de convivencia para el encuentro entre padres, abuelos, tíos, etc

Entrada gratuita.

Die Familienreferentinnen der soziokulturellen Zentren in Bar le Duc laden Sie zu einem Aperitif ein, bei dem Diskussionen und gesellige Momente angeboten werden, um sich mit Eltern, Großeltern, Onkeln, Tanten usw. zu treffen

Kostenlos.

