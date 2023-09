Calidiscovery à l’Opéra de Vichy 1 rue du Casino Vichy, 21 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Le Jeudi 21 septembre prochain, Calidis s’invite sur la scène de l’opéra de Vichy, pour vous permettre de découvrir (ou redécouvrir) ce lieu unique..

2023-09-21 15:00:00 fin : 2023-09-21 17:00:00. .

1 rue du Casino Opéra de Vichy,

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On Thursday September 21, Calidis will be taking to the stage at the Vichy Opera, to let you discover (or rediscover) this unique venue.

El jueves 21 de septiembre, Calidis se subirá al escenario de la Ópera de Vichy para que descubra (o redescubra) este lugar único.

Am Donnerstag, dem 21. September, lädt Calidis auf die Bühne der Oper von Vichy ein, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, diesen einzigartigen Ort zu entdecken (oder wiederzuentdecken).

Mise à jour le 2023-09-13 par Vichy Destinations