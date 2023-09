« Sir George Benjamin » par l’Orchestre Régional de Normandie 1 Rue du Carel Caen, 24 mars 2024, Caen.

Dans le cadre du festival Aspects – festival des musiques d’aujourd’hui.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’Orchestre Régional de Normandie répond à nouveau présent à l’invitation du Conservatoire & Orchestre de Caen pour l’édition 2024 du festival Aspects, véritable temps fort de la création et des musiques d’aujourd’hui.

A l’honneur de cette édition, le compositeur britannique Sir George Benjamin, figure majeure de la musique contemporaine. Olivier Messiaen remarque le talent du jeune étudiant qui devient alors son élève au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. George Benjamin rencontre ensuite Pierre Boulez et vient travailler à l’IRCAM.

Ses premières compositions rencontrent immédiatement un vif succès ; il n’a alors que vingt ans. L’Orchestre Régional de Normandie, sous la baguette de son chef principal, Jean Deroyer, s’empare du répertoire de Sir George Benjamin – qui a composé principalement pour de petits ensembles et des solistes – et propose d’entendre la pièce At first light. Les musiciens interprèteront également des pièces de compositeurs contemporains de George Benjamin, tous britanniques, pour un programme 100% british !

George Benjamin (né en 1960)

At First Light pour orchestra de chambre de 14 instrumentistes – 1982

Harrison Birtwistle (1934-2022)

Carmen Arcadiae Mechanicae Perpetuum pour ensemble – 1977/78

Olivier Knussen (1952-2018)

Ophelia Dances book 1, opus 13, pour ensemble de chambre de 9 musiciens – 1975

Olivier Knussen (1952-2018)

Songs without voices, opus 26, 4 pièces pour 8 musiciens – 1991/92

Julian Anderson (né en 1967)

Khorovod, pour ensemble de chambre de 15 musiciens – 1989/94

Jean Deroyer, direction musicale

Orchestre Régional de Normandie

