Concert « Aspects / A Mind of Winter » 1 Rue du Carel Caen, mardi 19 mars 2024.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:00:00

fin : 2024-03-19

George Benjamin (né en 1960)

A Mind of Winter pour soprano et orchestre – 1981

Duet pour piano et orchestre – 2008



Henry Purcell (1659-1695)

Three Consorts (transcription pour orchestre de chambre de George Benjamin) – 2021



Oliver Knussen (1952-2018)

Symphonie n° 2 pour soprano et orchestre de chambre, opus 7 – 1970/71

Depuis le début de sa saison, la programmation du Conservatoire & Orchestre de Caen a pris soin de préparer le festival [aspects] et la venue de son illustre invité, George Benjamin, en faisant entendre de la musique anglaise allant du XVIe au XXIe siècle. Or, les traditions musicales des siècles passés restent aussi présentes que fécondes pour George Benjamin, comme on peut l’entendre dès ce concert d’ouverture avec Three Consorts de Henry Purcell, transcrits par lui en 2021 pour orchestre de chambre. La Symphonie n° 2 d’Oliver Knussen, composée en 1970-71, combine une brillance étrangement glaciale avec une intensité expressionniste brûlante. Le concerto, au titre surprenant de Duet pour piano et orchestre, de George Benjamin se présente comme une « rencontre entre deux partenaires égaux dont les capacités divergent néanmoins en de nombreux aspects essentiels. » La cristalline oeuvre pour soprano et orchestre de 1981, A Mind of Winter, est une exploration minutieuse du poème The Snow Man [Le bonhomme de neige] de Wallace Stevens (1879-1955), poésie qui commence par ces trois vers : « Il faut avoir l’esprit hivernal / Pour regarder le givre et les branches / Des pins couverts de neige ».

Source : Conservatoire & Orchestre de Caen

George Benjamin (né en 1960)

A Mind of Winter pour soprano et orchestre – 1981

Duet pour piano et orchestre – 2008



Henry Purcell (1659-1695)

Three Consorts (transcription pour orchestre de chambre de George Benjamin) – 2021



Oliver Knussen (1952-2018)

Symphonie n° 2 pour soprano et orchestre de chambre, opus 7 – 1970/71

Depuis le début de sa saison, la programmation du Conservatoire & Orchestre de Caen a pris soin de préparer le festival [aspects] et la venue de son illustre invité, George Benjamin, en faisant entendre de la musique anglaise allant du XVIe au XXIe siècle. Or, les traditions musicales des siècles passés restent aussi présentes que fécondes pour George Benjamin, comme on peut l’entendre dès ce concert d’ouverture avec Three Consorts de Henry Purcell, transcrits par lui en 2021 pour orchestre de chambre. La Symphonie n° 2 d’Oliver Knussen, composée en 1970-71, combine une brillance étrangement glaciale avec une intensité expressionniste brûlante. Le concerto, au titre surprenant de Duet pour piano et orchestre, de George Benjamin se présente comme une « rencontre entre deux partenaires égaux dont les capacités divergent néanmoins en de nombreux aspects essentiels. » La cristalline oeuvre pour soprano et orchestre de 1981, A Mind of Winter, est une exploration minutieuse du poème The Snow Man [Le bonhomme de neige] de Wallace Stevens (1879-1955), poésie qui commence par ces trois vers : « Il faut avoir l’esprit hivernal / Pour regarder le givre et les branches / Des pins couverts de neige ».

Source : Conservatoire & Orchestre de Caen

.

1 Rue du Carel Conservatoire & Orchestre de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Caen la Mer