Concert « Nineteen Nineteen » 1 Rue du Carel Caen, mardi 13 février 2024.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:00:00

fin : 2024-02-13

En 1919, William Walton a seulement 17 ans, alors qu’Edward Elgar est âgé de 62 ans. Ni l’un ni l’autre n’avaient activement participé à la Grande Guerre (sinon, pour l’aîné, en tant que réserviste volontaire et par l’écriture de pièces patriotiques), mais tous deux terminent cette année-là une œuvre importante dans leur carrière : ce sont le Quatuor avec piano pour Walton, alors étudiant à Oxford, et le Quintette avec piano pour Elgar, retiré à Brinkswill dans le Sussex.

L’exubérant Quatuor avec piano de Walton témoigne déjà des caractéristiques de son style : l’élan rythmique, le développement continu, le lyrisme quasi vocal et la méticulosité avec laquelle il composera tout au long de sa vie. De son côté, Edward Elgar écrit « une nouvelle musique merveilleuse, différente de toutes ses autres oeuvres… magie des bois, si évanescente et délicate » selon Alice Elgar. De fait le Quintette avec piano – qui commence par une citation du Salve Regina grégorien, in tono solemni – rappelle les tristes et dépouillés arbres légendaires, puis s’envole vers « toutes les émotions élevées dont l’humanité est capable » avant de se terminer par un finale tour à tour digne, noble et grandioso.Au programme de cette soirée

William Walton (1902-1983)

Quatuor avec piano en ré mineur



Edward Elgar (1857-1934)

Quintette avec piano en la mineur, opus 84

Source : Conservatoire & Orchestre de Caen

1 Rue du Carel Conservatoire & Orchestre de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



