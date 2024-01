Concert « Winter Night » 1 Rue du Carel Caen, mardi 6 février 2024.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 20:00:00

fin : 2024-02-06

Plus d’un siècle de musique anglaise à savourer ! William Sterndale Bennett compose en 1835 l’Ouverture pour Parisina, poème très dramatique de Lord Byron. Bennett avait fait la connaissance de Felix Mendelssohn deux années plus tôt, peu après le voyage de ce dernier en Écosse, périple qui avait donné lieu à la composition de la fluide Ouverture “ Les Hébrides ” (La grotte de Fingal). Mendelssohn tenait Bennett en haute estime et le reçut à Leipzig, non à titre d’élève mais en qualité d’ami. Au moment où Claude Debussy écrit la ravissante Petite Suite (1886-1889), il n’était encore jamais allé à Londres, où il devait remporter de grands succès dans les années 1900. La Petite Suite fut orchestrée par Henri Büsser en 1907, l’année même où Frederick Delius commençait, selon Sir Thomas Beecham, à « flotter en toute sécurité sur une vague de prospérité qui allait en augmentant ». Ses lumineuses Deux pièces pour petit orchestre – En entendant le premier coucou du printemps et Nuit d’été sur la rivière – sont un peu plus tardives, datant de 1911 et 1912. Enfin, l’auguste Crown Imperial fut composée par William Walton en 1937, pour le couronnement de George VI et son épouse Elizabeth, grand-mère du roi actuel, Charles III. Vive le roi !

Source : Conservatoire & Orchestre de Caen

1 Rue du Carel Conservatoire & Orchestre de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



