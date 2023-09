Concert transmission par l’Orchestre Régional de Normandie 1 Rue du Carel Caen, 2 février 2024, Caen.

Caen,Calvados

Johannes Brahms (1833-1897)

Transcription de Chris NEX

Sérénade n°1 en ré majeur op.11

Martin MATALON (né en 1958)

Création – Commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2022

Kammerkonzert – concerto pour orchestre

Benjamin BRITTEN (1913-1976)

Sinfonietta op.1

6 étudiants en classe de direction d’orchestre du CNSMDP

sous la supervision de Jean DEROYER, direction musicale

Orchestre Régional de Normandie

en partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (Stéphane Pallez, présidente, Émilie Delorme, directrice)

en partenariat avec le Conservatoire & Orchestre de Caen

Martin MATALON, compositeur en résidence à l’Orchestre Régional de Normandie 2022-2024

Source : ORN.

2024-02-02 20:00:00 fin : 2024-02-02 . .

1 Rue du Carel Auditorium du Conservatoire

Caen 14000 Calvados Normandie



Johannes Brahms (1833-1897)

Transcription by Chris NEX

Serenade No.1 in D major, Op.11

Martin MATALON (born 1958)

First performance ? Commissioned by Orchestre Régional de Normandie 2022

Kammerkonzert ? concerto for orchestra

Benjamin BRITTEN (1913-1976)

Sinfonietta op.1

6 students in the CNSMDP conducting class

under the supervision of Jean DEROYER, conductor

Orchestre Régional de Normandie

in partnership with the Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (Stéphane Pallez, President, Émilie Delorme, Director)

in partnership with the Conservatoire & Orchestre de Caen

Martin MATALON, composer in residence at the Orchestre Régional de Normandie 2022-2024

Source : ORN

Johannes Brahms (1833-1897)

Transcripción de Chris NEX

Serenata nº 1 en re mayor op.11

Martin MATALON (nacido en 1958)

Estreno ? Encargo de la Orquesta Regional de Normandía 2022

Kammerkonzert ? concierto para orquesta

Benjamin BRITTEN (1913-1976)

Sinfonietta op.1

6 alumnos de la clase de dirección del CNSMDP

bajo la supervisión de Jean DEROYER, director de orquesta

Orquesta Regional de Normandía

en colaboración con el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París (Stéphane Pallez, Presidente, Émilie Delorme, Directora)

en colaboración con el Conservatorio y la Orquesta de Caen

Martin MATALON, compositor residente en la Orquesta Regional de Normandía 2022-2024

Fuente : ORN

Johannes Brahms (1833-1897)

Transkription von Chris NEX

Serenade Nr. 1 in D-Dur op.11

Martin MATALON (geboren 1958)

Uraufführung ? Auftrag des Orchestre Régional de Normandie 2022

Kammerkonzert ? Konzert für Orchester

Benjamin BRITTEN (1913-1976)

Sinfonietta op.1

6 Studenten der Dirigierklasse des CNSMDP

unter der Aufsicht von Jean DEROYER, musikalische Leitung

Orchestre Régional de Normandie

in Partnerschaft mit dem Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (Stéphane Pallez, Präsidentin, Émilie Delorme, Direktorin)

in Partnerschaft mit dem Conservatoire & Orchestre de Caen

Martin MATALON, Composer in Residence beim Orchestre Régional de Normandie 2022-2024

Quelle: ORN

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité