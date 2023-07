EARL DE LA FONTAINE DU CAPITAN – HAUCHARD Sylvain & Nathalie 1, Rue du Capitan Wagnon, 12 juillet 2023, Wagnon.

Wagnon,Ardennes

Vente de viande (Charolais et Blone d’Aquitaine) et céréalesColis de viande en livraison à domicile TOUTE L’ANNÉE SUR RDV.

Sale of meat (Charolais and Blone d’Aquitaine) and cerealsMeat parcels for home delivery ALL YEAR ROUND BY APPOINTMENT

Venta de carne (Charolais y Blone d’Aquitaine) y cereales Entrega de paquetes de carne a domicilio TODO EL AÑO CON CITA

Verkauf von Fleisch (Charolais und Blone d’Aquitaine) und GetreideFleischpakete als Hauslieferung GANZJÄHRIG NACH VERANSTALTUNG

