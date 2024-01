Café chantant 1 Rue du Calvaire La Haye, samedi 3 février 2024.

La Haye Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

Pour faire suite à la journée de collecte avec l’association La Loure, la médiathèque et la Compagnie de Haut et de Bas se réunissent pour vous proposer un moment chaleureux en chant et musique autour de bons cafés !

Entrée libre, gratuit

1 Rue du Calvaire Café « Thérèse à du goût »

La Haye 50250 Manche Normandie



