SOIREE JEUX EN FAMILLE 1 rue du Calvaire, 19 avril 2023, Gérardmer.

A partir de 7ans. Les enfants de moins de 12ans doivent être accompagnés d’un adulte.. Tout public

Mercredi 2023-04-19 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-19 . 0 EUR.

1 rue du Calvaire Ludothèque

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



From 7 years old. Children under 12 years old must be accompanied by an adult.

A partir de 7 años. Los menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto.

Ab einem Alter von 7 Jahren. Kinder unter 12 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

