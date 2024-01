Exposition peinture Raphaël Schillebeeckx « Nuages » 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, mardi 9 janvier 2024.

Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09

fin : 2024-02-03

Exposition peinture

Raphaël Schillebeeckx « Nuages »

Du 9 janvier au 3 février 2024

Raphaël Schillebeeckx aime peindre, mais il est avant tout musicien et plus particulièrement guitariste.

Il vous propose de découvrir son travail durant tout le mois de janvier et de le rencontrer lors de son vernissage le samedi 13 janvier 2024 à 16h00.

.

1 Rue du Baron La FabriK

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par OT Pays Mellois