Marché de noël 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 8 décembre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Marché de noël à la Médiathèque Ateliers proposés par les artisans / gratuit / sur inscription samedi 9 décembre à partir de 14h30 : déco de noël au point de croix, samedi 16 décembre à partir de 14h30 : tampons et cartes de noël, mercredi 20 décembre à partir de 14h30 : couronne de Noël en tissu..

2023-12-08 fin : 2024-01-06 . .

1 Rue du Baron Médiathèque

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas market at the Médiathèque Artisan workshops / free / registration required Saturday December 9 from 2.30pm: cross-stitch Christmas decorations, Saturday December 16 from 2.30pm: stamps and Christmas cards, Wednesday December 20 from 2.30pm: fabric Christmas wreaths.

Mercado de Navidad en la Médiathèque Talleres propuestos por artesanos / gratuitos / inscripción obligatoria Sábado 9 de diciembre a partir de las 14.30 h: adornos navideños de punto de cruz, sábado 16 de diciembre a partir de las 14.30 h: sellos y tarjetas de Navidad, miércoles 20 de diciembre a partir de las 14.30 h: coronas de Navidad de tela.

Weihnachtsmarkt in der Mediathek Workshops von Kunsthandwerkern / kostenlos / mit Anmeldung Samstag, 9. Dezember, ab 14:30 Uhr: Weihnachtsdekoration mit Kreuzstich, Samstag, 16. Dezember, ab 14:30 Uhr: Stempel und Weihnachtskarten, Mittwoch, 20. Dezember, ab 14:30 Uhr: Weihnachtskranz aus Stoff.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Pays Mellois