Exposition artisanat : Collectif Arterre 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 5 décembre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Du 5 décembre 2023 au 6 janvier 2024

Collectif Arterre

ARTERRE est une association qui compte 35 artisans et qui œuvre pour la promotion des savoir-faire en milieu rural depuis plus de 15 ans :

Bois, Osier, Terre, Métal, Arts Graphiques, Textile enfants, Cuir, Vitrail , Bijoux….

1 Rue du Baron La FabriK

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From December 5, 2023 to January 6, 2024

Collectif Arterre

ARTERRE is an association of 35 artisans that has been promoting rural know-how for over 15 years:

Wood, Wicker, Earth, Metal, Graphic arts, Children’s textiles, Leather, Stained glass, Jewellery…

Del 5 de diciembre de 2023 al 6 de enero de 2024

Colectivo Arterre

ARTERRE es una asociación de 35 artesanos que trabajan desde hace más de 15 años en la promoción de oficios en el medio rural:

Madera, mimbre, barro, metal, artes gráficas, textil infantil, cuero, vidrieras, joyería, etc.

Vom 5. Dezember 2023 bis zum 6. Januar 2024

Kollektiv Arterre

ARTERRE ist ein Verein mit 35 Kunsthandwerkern, der sich seit über 15 Jahren für die Förderung des Know-hows in ländlichen Gebieten einsetzt:

Holz, Weide, Erde, Metall, Grafik, Kindertextilien, Leder, Glasmalerei, Schmuck…

