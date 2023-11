Matinée musicale avec l’ Ecole de Musique du Pays Mellois. 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 25 novembre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

RDV le samedi 25 novembre pour une matinée musicale avec l’ Ecole de Musique du Pays Mellois à la Fabrik à Sauzé-Vaussais de 10h à 12h.

Enfants, adultes, il y en a pour tous les âges et tous les goûts.

En plus, on termine par un apéro chanson, la classe !!!

Inscription indispensable pour l’éveil mus.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

1 Rue du Baron

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Join us on Saturday November 25 for a morning of music with the Ecole de Musique du Pays Mellois at the Fabrik in Sauzé-Vaussais from 10am to 12pm.

Children, adults, there’s something for all ages and tastes.

What’s more, we’ll finish with a classy « apéro chanson »!

Registration essential for music awakening

Únase a nosotros el sábado 25 de noviembre para una mañana de música con la Ecole de Musique du Pays Mellois en La Fabrik de Sauzé-Vaussais de 10:00 a 12:00.

Niños, adultos, para todas las edades y todos los gustos.

Además, ¡terminaremos con un elegante aperitivo acompañado de una canción!

Imprescindible inscripción para iniciarse en la música

Am Samstag, den 25. November, findet von 10 bis 12 Uhr ein musikalischer Vormittag mit der Ecole de Musique du Pays Mellois in der Fabrik in Sauzé-Vaussais statt.

Kinder, Erwachsene, für jedes Alter und jeden Geschmack ist etwas dabei.

Außerdem gibt es zum Abschluss einen Aperitif mit Gesang, Klasse!!!

Anmeldung für die Musikerziehung unerlässlich

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Pays Mellois