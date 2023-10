Exposition peinture : Gilbert Lancereau 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 4 novembre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Du 4 novembre au 2 décembre 2023

Gilbert Lancereau – exposition de peintures

Gilbert Lancereau, comme il aime à le dire peint sans prétention et seulement par passion.

Venez à la rencontre de ses tableaux aux thèmes variés..

1 Rue du Baron La FabriK

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



November 4 to December 2, 2023

Gilbert Lancereau – painting exhibition

Gilbert Lancereau, as he likes to say, paints without pretension and only out of passion.

Come and see his paintings on a variety of themes.

Del 4 de noviembre al 2 de diciembre de 2023

Gilbert Lancereau – exposición de pintura

Gilbert Lancereau, como a él le gusta decir, pinta sin pretensiones y sólo por pasión.

Venga a ver sus cuadros de temas variados.

Vom 4. November bis zum 2. Dezember 2023

Gilbert Lancereau – Ausstellung von Gemälden

Gilbert Lancereau malt, wie er selbst gerne sagt, unprätentiös und nur aus Leidenschaft.

Begegnen Sie seinen Bildern mit unterschiedlichen Themen.

