Jeu de piste spécial Halloween 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 31 octobre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Jeu de piste spécial Halloween

Mardi 31 octobre 2023 – 14h30/15h30/16h30

Mais où est passé le coffre fort d’Halloween qui recèle bien des surprises ?

Sur réservation.

A partir de 7 ans..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

1 Rue du Baron La FabriK

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Special Halloween treasure hunt

Tuesday, October 31, 2023 – 2:30 pm / 3:30 pm / 4:30 pm

Where’s the Halloween safe that holds so many surprises?

Reservations required.

Ages 7 and up.

Búsqueda del tesoro especial de Halloween

Martes 31 de octubre de 2023 – 14.30 h / 15.30 h / 16.30 h

Pero, ¿dónde está el cofre del tesoro de Halloween lleno de sorpresas?

Reserva obligatoria.

A partir de 7 años.

Schnitzeljagd speziell zu Halloween

Dienstag, 31. Oktober 2023 – 14:30/15:30/16:30 Uhr

Aber wo ist der Halloween-Tresor geblieben, der so viele Überraschungen birgt?

Mit Voranmeldung.

Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Pays Mellois