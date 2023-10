Atelier participatif décor Halloween 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 27 octobre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Atelier participatif décor Halloween

Vendredi 27 octobre 2023 – A partir de 15h00

Viens participer à la décoration du château hanté de la médiathèque.

Evidemment, tu peux venir déguisé.

Tout public..

1 Rue du Baron La FabriK

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Participatory Halloween decor workshop

Friday, October 27, 2023 – From 3:00 p.m

Come and help decorate the mediatheque’s haunted castle.

Of course, you’re welcome to come in disguise.

All ages.

Taller de decoración de Halloween

Viernes 27 de octubre de 2023 – A partir de las 15.00 h

Ven a ayudar a decorar el castillo encantado de la mediateca.

Por supuesto, puedes venir disfrazado.

Todas las edades.

Mitmach-Workshop Halloween-Dekor

Freitag, 27. Oktober 2023 – ab 15.00 Uhr

Komm und mach mit bei der Dekoration des Spukschlosses in der Mediathek.

Natürlich kannst du auch verkleidet kommen.

Für alle Altersgruppen.

