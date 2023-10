La Fabrik à histoires 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 25 octobre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

La Fabrik à histoires

Mercredi 25 octobre 2023 – 16h30

La Fabrik à histoires c’est quoi?

Un moment à la médiathèque ou l’on peut venir écouter des histoires à partir de 4 ans. Un mercredi par mois à 16h30.

Sur inscription

A partir de 4 ans.

1 Rue du Baron La FabriK

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



La Fabrik à histoires

Wednesday, October 25, 2023 – 4:30 p.m

What is La Fabrik à histoires?

A time at the multimedia library where you can come and listen to stories from the age of 4. One Wednesday a month at 4.30pm.

Registration required

From 4 years old

La fábrica de historias

Miércoles 25 de octubre de 2023 – 16.30 h

¿Qué es La Fabrik à histoires?

Un momento en la biblioteca multimedia para escuchar cuentos a partir de los 4 años. Un miércoles al mes a las 16.30 h.

Inscripción obligatoria

A partir de 4 años

Die Geschichtenfabrik

Mittwoch, 25. Oktober 2023 – 16:30 Uhr

Was ist die Geschichtenfabrik?

Ein Moment in der Mediathek, in dem man Geschichten für Kinder ab 4 Jahren hören kann. Ein Mittwoch pro Monat um 16:30 Uhr.

Auf Anmeldung

Ab 4 Jahren

