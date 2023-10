Festival terre de lecture(s) – Lecture musicale 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Festival terre de lecture(s) – Lecture musicale 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 24 octobre 2023, Sauzé-Vaussais. Lecture musicale du roman de Gilles Marchand « Le soldat désaccordé »

Sur inscription..

1 Rue du Baron La FabriK

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival terre de lecture(s) – Musical readings Tuesday, October 24, 2023 – 6:30pm Musical reading of Gilles Marchand’s novel « Le soldat désaccordé »

Registration required. Festival terre de lecture(s) – Lecturas musicales Martes 24 de octubre de 2023 – 18.30 h Lectura musical de la novela de Gilles Marchand « Le soldat désaccordé »

Inscripción obligatoria. Festival terre de lecture(s) – Musikalische Lesung Dienstag, 24. Oktober 2023 – 18:30 Uhr Musikalische Lesung des Romans von Gilles Marchand « Le soldat désaccordé » (Der verstimmte Soldat)

