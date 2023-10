Graines de lecture 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 21 octobre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Graines de lecture

Samedi 21 octobre 2023 – 10h30

Des histoires, des jeux de doigt, des comptines à dire, chuchoter ou encore chanter.

Un moment chaleureux à partager en famille un samedi par mois.

Sur inscription.

Pour les 0-4 ans..

1 Rue du Baron La FabriK

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Reading seeds

Saturday, October 21, 2023 – 10:30 a.m

Stories, finger games, rhymes to tell, whisper or sing.

A warm moment to share with your family one Saturday a month.

Registration required.

For 0-4 year olds.

Semillas de lectura

Sábado 21 de octubre de 2023 – 10.30 h

Cuentos, juegos de dedos, canciones infantiles para decir, susurrar o cantar.

Un momento cálido para compartir con toda la familia, un sábado al mes.

Inscripción obligatoria.

Para niños de 0 a 4 años.

Lesesamen

Samstag, 21. Oktober 2023 – 10:30 Uhr

Geschichten, Fingerspiele und Reime zum Sprechen, Flüstern oder auch Singen.

Ein herzlicher Moment, den Sie mit Ihrer Familie an einem Samstag im Monat teilen können.

Nach Anmeldung.

Für 0-4-Jährige.

