Atelier tricot 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 14 octobre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Atelier tricot

Samedi 14 octobre 2023 – 15h00

Un moment de partage autour du tricot, que ce soit vos premiers points ou que vous soyez déjà artiste du fil, rendez-vous à la médiathèque pour un moment convivial.

Tout public.

1 Rue du Baron La FabriK

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Knitting workshop

Saturday, October 14, 2023 – 3:00 PM

Whether you’re a first-time knitter or a seasoned yarn artist, join us at the mediatheque for a convivial moment.

Open to all

Taller de punto

Sábado 14 de octubre de 2023 – 15.00 h

Tanto si estás empezando a tejer como si ya eres un artista del hilo, ven a la mediateca para una charla amistosa.

Abierto a todos

Strick-Workshop

Samstag, 14. Oktober 2023 – 15.00 Uhr

Ein gemeinsamer Moment rund um das Stricken. Ob es Ihre ersten Stiche sind oder Sie bereits ein Künstler des Fadens sind, treffen Sie sich in der Mediathek zu einem geselligen Moment.

Alle Altersgruppen

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Pays Mellois