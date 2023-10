Les mercredis joués 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 11 octobre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Les mercredis joués

Mercredi 11 octobre 2023 – 15h00

Un après-midi jeux, ça vous tente?

Peu importe votre âge, vous trouverez de quoi satisfaire votre appétit de joueur ou joueuse à la médiathèque. Des jeux de plateau, de manipulation, de switch, des puzzles, il y en a pour tous!

Tout public..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . EUR.

1 Rue du Baron La FabriK

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Wednesdays played

Wednesday, October 11, 2023 – 3:00 pm

How about an afternoon of games?

Whatever your age, you’ll find something to satisfy your gaming appetite at the mediatheque. Board games, manipulation games, switch games, puzzles – there’s something for everyone!

For all ages.

Miércoles jugados

Miércoles 11 Octubre 2023 – 15h00

¿Te apetece una tarde de juegos?

Sea cual sea tu edad, en la mediateca encontrarás algo para satisfacer tu apetito lúdico. Juegos de mesa, juegos manipulativos, juegos de interruptores, rompecabezas… ¡hay para todos los gustos!

Para todas las edades.

Gespielte Mittwochs

Mittwoch, 11. Oktober 2023 – 15.00 Uhr

Wie wäre es mit einem Spielenachmittag?

Egal wie alt Sie sind, in der Mediathek finden Sie alles, was Ihr Spielherz begehrt. Brettspiele, Manipulationsspiele, Switch-Spiele, Puzzles – es gibt für jeden etwas!

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Pays Mellois