Atelier généalogie 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 6 octobre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Atelier généalogie

Vendredi 6 octobre 2023 – 15h00

Vous pratiquez la généalogie ou vous souhaitez vous lancer?

Venez rencontrer les passionnés de l’atelier généalogie à la médiathèque La Fabrik.

Un vendredi par mois à 15h.

Public adulte..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

1 Rue du Baron La FabriK

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Genealogy workshop

Friday, October 6, 2023 – 3:00 pm

Do you already do genealogy or would you like to get started?

Come and meet our genealogy workshop enthusiasts at La Fabrik media library.

One Friday a month at 3pm.

Adult public.

Taller de genealogía

Viernes 6 de octubre de 2023 – 15.00 h

¿Practicas la genealogía o te gustaría empezar?

Venga a conocer a los apasionados de los talleres de genealogía en la mediateca La Fabrik.

Un viernes al mes a las 15 h.

Para adultos.

Genealogie-Workshop

Freitag, 6. Oktober 2023 – 15.00 Uhr

Sie beschäftigen sich mit Genealogie oder möchten damit beginnen?

Treffen Sie die Enthusiasten des Genealogie-Workshops in der Mediathek La Fabrik.

Ein Freitag im Monat um 15 Uhr.

Publikum für Erwachsene.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Pays Mellois