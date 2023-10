Exposition « L’écho des tranchées » : la guerre 14-18 vue par desauteurs de bande dessinée 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 4 octobre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Exposition « L’écho des tranchées : la guerre 14-18 vue par des auteurs de bande dessinée »

Du 4 octobre au 3 novembre 2023

Découvrez 14 séries et albums de bande dessinée parmi les meilleurs, qui traitent de la première guerre mondiale.

Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

1 Rue du Baron La FabriK

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



L’écho des tranchées: la guerre 14-18 vue par des auteurs de bande dessinée » exhibition

From October 4 to November 3, 2023

Discover 14 of the best comic book series and albums dealing with the First World War.

Visible during library opening hours

Exposición « Eco de las trincheras: la guerra del 14-18 vista por los dibujantes de cómic

Del 4 de octubre al 3 de noviembre de 2023

Descubra 14 de las mejores series y álbumes de cómics que tratan sobre la Primera Guerra Mundial.

Visible durante el horario de apertura de la biblioteca

Ausstellung « L’écho des tranchées: la guerre 14-18 vue par des auteurs de bande dessinée » (Das Echo der Schützengräben: der Krieg 14-18 aus der Sicht von Comic-Autoren)

Vom 4. Oktober bis zum 3. November 2023

Entdecken Sie 14 der besten Comicserien und -alben, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen.

Zu sehen während der Öffnungszeiten der Mediathek

