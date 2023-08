Exposition peinture et sculptures par Sébastien Piquet et Jean-Pierre Constant 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 2 septembre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Exposition peinture et sculptures par Sébastien Piquet et Jean-Pierre Constant

Du 2 au 30 septembre à la médiathèque la FabriK à Sauzé-Vaussais

Gratuit.

2023-09-02 fin : 2023-09-30 . EUR.

1 Rue du Baron Médiathèque la FabriK

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Painting and sculpture exhibition by Sébastien Piquet and Jean-Pierre Constant

From September 2 to 30 at the La FabriK media library in Sauzé-Vaussais

Free

Exposición de pintura y escultura de Sébastien Piquet y Jean-Pierre Constant

Del 2 al 30 de septiembre en la mediateca FabriK de Sauzé-Vaussais

Gratis

Ausstellung von Gemälden und Skulpturen von Sébastien Piquet und Jean-Pierre Constant

Vom 2. bis 30. September in der Mediathek la FabriK in Sauzé-Vaussais

Kostenlos

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pays Mellois