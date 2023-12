Commémoration / concert 1 rue du Ballon Uffholtz, 24 avril 2024, Uffholtz.

Uffholtz Haut-Rhin

Début : 2024-04-24 18:30:00

fin : 2024-04-24 20:30:00

Commémoration du génocide arménien & animation musicale au saz et au doudouk..

Rejoignez-nous à l’Abri pour la commémoration du génocide arménien et pour le finissage de l’exposition. L’évènement sera rythmé par la présence du duo Vardan Grigoryan et Baris Ayan, de leur chant accompagné du saz et du doudouk.

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est



